بومبيو: تهديد ترامب بـ"تدمير تركيا اقتصاديا" لن يؤثر على انسحاب القوات الأمريكية من سوريا

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن تهديد الرئيس دونالد ترامب بـ"تدمير تركيا اقتصاديا" إذا هاجمت المقاتلين الأكراد في سوريا لن يؤثر على خطة واشنطن سحب قواتها من هذه البلاد.

إقرأ المزيد

وردا على سؤال بشأن ما يقصده ترامب بعبارة "التهديد اقتصاديا" نصح بومبيو الصحفيين، أثناء مؤتمر صحفي عقده في الرياض اليوم الاثنين، بالتوجه إلى رئيس البلاد نفسه بهذا السؤال، مرجحا أن الحديث يدور عن العقوبات الاقتصادية.

وقال: "استخدمنا العقوبات الاقتصادية في كثير من الأماكن، وأرجح أنه يتحدث عن هذا النوع من الأمور".

وفي معرض تعليقه على خطة إقامة منطقة آمنة عند الحدود التركية السورية، أشار بومبيو إلى أن واشنطن تسعى لضمان أمن من حارب تنظيم "داعش" إلى جانبها ومنع أي هجوم على تركيا من سوريا.

وتابع: "إذا حصلنا على المساحة المطلوبة ووضعنا الإجراءات الأمنية، فإن ذلك سيكون أمرا جيدا بالنسبة لجميع الأطراف في المنطقة".

المصدر: رويترز