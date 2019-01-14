سفير روسي جديد لدى دمشق

تسلم وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، اليوم الاثنين، وثائق الاعتماد من السفير الروسي الجديد لدى دمشق، ألكسندر إيفيموف.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية السورية: "تسلم (وليد) المعلم نسخة لوثائق الاعتماد من ألكسندر إيفيموف الذي تم تعيينه بمنصب السفير الروسي لدى سوريا".

وأشار إلى أن المعلم وإيفيموف ناقشا أثناء لقائهما العلاقات الثنائية المتميزة بالطابع الاستراتيجي بين البلدين.

وأضاف: "ناقش الطرفان أساليب تطوير هذه العلاقات والتعاون في مختلف المجالات، وخاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بالإضافة إلى مسألة مواصلة مكافحة الإرهاب".

المصدر: نوفوستي