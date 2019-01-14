توقيف لواء أردني متقاعد بسبب "منشور مسيء".. وعشيرته تستنكر

أوقفت السلطات الأردنية اللواء المتقاعد، خالد الدباس، لمدة أسبوع، على خلفية توجيهه لمنشور "مسيء" لجهاز الدفاع المدني، الذي كان يعمل به سابقا.

وقال مصدر في الدفاع المدني الأردني أمس الأحد إن التوقيف جاء بعد تحقيقات بنشر شائعات، وأخبار مغلوطة وكاذبة، تتعلق بالمديرية العامة للدفاع المدني (تتبع وزارة الداخلية) عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبناء على تلك التحقيقات، قرّر مدعي عام عمان توقيف اللواء الدباس، بعد أن وُجهت إليه تهمة "نشر أو إعادة نشر ما ينطوي على ذم وقدح وتحقير، وإفشاء للأسرار، دون سبب مشروع، وإذاعة أخبار كاذبة تنال من هيبة الدولة ومكانتها".

في غضون ذلك، استنكرت عشيرة الدباس في بيان لها "استغلال المناصب وإرضاء الشخوص وإصدار الحكم الباطل، بغير وجه حق، وذالك بتوقيف الباشا خالد أبو خلف الدباس الذي يعد أحد جنود أبو الحسين المخلصين".

وناشدت العشيرة الملك عبد الله الثاني بإيقاف "هذه المهزلة وعدم السماح بالعبث بقيادات الصف الأول من أبناء الوطن.. لأجل غايات باتت مقروءة للجميع".

وفي سياق متصل، أحرق محتجون إطارات وسط مدينة السلط قرب العاصمة عمان، على إثر توقيف اللواء المتقاعد.

وأعرب ناشطون في مواقع التواصل عن استيائهم من إيقاف اللواء الدباس، قائلين إن اتهامه بـ"إفشاء أسرار" الدفاع المدني، "يثير السخرية"، لا سيما أن مثل هذه المديرية في دول أخرى تعد خدمية، وتحت إدارات مدنية وليست عسكرية.

المصدر: وكالات