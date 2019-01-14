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بومبيو يقطع جولته الشرق أوسطية لأسباب عائلية

أخبار العالم العربي

بومبيو يقطع جولته الشرق أوسطية لأسباب عائلية
Reuters Andrew Harnik
مايك بومبيو
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ألغى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو زيارته التي كانت مقررة إلى الكويت ضمن إطار جولته في الشرق الأوسط وذلك لأسباب عائلية.

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وأكد متحدث باسم الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين، حسب وكالة "رويترز"، أن بومبيو سيعود إلى الولايات المتحدة كي يحضر مراسم جنازة لأحد أفراد أسرته.

وأوضح المتحدث أن بومبيو المتواجد حاليا في المملكة العربية السعودية سيزور سلطنة عمان في وقت لاحق من اليوم، ليعود بعد ذلك إلى بلاده، قائلا إنه سيزور الكويت في المستقبل القريب.

المصدر: رويترز

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