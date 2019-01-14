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بالصور.. السعودية رهف صحبة شخصية عربية معروفة في أحد مطاعم كندا

أخبار العالم العربي

بالصور.. السعودية رهف صحبة شخصية عربية معروفة في أحد مطاعم كندا
رهف القنون
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نشرت الناشطة المصرية الأمريكية المعروفة، منى الطحاوي، على صفحتها الرسمية في موقع "تويتر" صور جديدة جمعتها بالشابة السعودية رهف القنون في كندا.

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وظهرت رهف في إحدى الصور إلى جانب الصحفية صوفي ماكنايل ومنى الطحاوي في مطعم بكندا.

والطحاوي صحفية وناشطة في مجال حقوق المرأة، وهي مصرية أمريكية مقيمة بنيويورك في الولايات المتحدة، تكتب مقالات رأي في صحف بارزة من بينها "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" و"جيروزليم بوست".

ووصلت الشابة السعودية البالغة من العمر 18 عاما، صباح السبت إلى مطار تورونتو الكندي حيث كانت في استقبالها، على غير العادة، وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند.

وأوقفت الفتاة رهف لدى وصولها إلى مطار بانكوك في تايلاند قادمة من الكويت حيث كانت هناك برفقة عائلتها وتمكنت من الفرار، و"كانت تايلاند تنوي ترحيلها إلى وطنها بناء على طلب السلطات السعودية. إلا أن رهف نظمت عبر تويتر حملة لنصرة قضيتها وتمكنت من الحصول على دعم منظمات حقوق الإنسان الدولية التي ساعدتها في الحصول أخيرا على حق اللجوء في كندا.

المصدر: RT

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