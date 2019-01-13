عبد المهدي يبحث مع الناتو تقديم المساعدة للقوات العراقية

بحث رئيس الحكومة العراقية، عادل عبدالمهدي، اليوم الأحد، مع مساعد الأمين العام للعمليات في حلف الناتو جون مينزا تقديم المساعدة للقوات العراقية.

وقال بيان لمكتب عبد المهدي إن "الأخير أكد على أهمية الدعم الذي قدمته دول حلف الناتو للعراق ووقوفها معه لتجاوز التحديات الإرهابية الأمنية".

ونقل البيان عن عبد المهدي أن "القوات العراقية اكتسبت مهارة عالية من تجربة الحرب ضد الإرهاب ودحر عصابات داعش، وأصبحت أكثر قدرة على حماية البلاد وبسط الأمن الداخلي".

وأشار عبد المهدي بحسب البيان إلى "الدعم الذي قدمته دول حلف الناتو للعراق ووقوفها معه لتجاوز التحديات الإرهابية الأمنية"، ودعا أيضا إلى "تعزيز العلاقات مع بعثة ودول الناتو بما يعزز إمكانات القوات العراقية في مجالات التسليح والتدريب".

من جهته، قال مساعد أمين عام الحلف إن "مهام الناتو في العراق تركز على تدريب القوات العراقية وإعداد مدربين عراقيين بما يلبي حاجة العراق في هذا المجال"، مؤكدا "استعداد الحلف لتوفير متطلبات القوات العراقية وتعزيز الشراكة".

وبحث الطرفان طبيعة القوات والدول المشاركة فيها وإعدادها وأن تكون مساعدة للعراق ومتوازنة مع ظروفه المحلية والإقليمية.

المصدر: RT