الأمم المتحدة ردا على المغرب: لا أدلة على خرق البوليساريو للهدنة في الصحراء

ردت الأمم المتحدة على رسالتين وجههما المغرب إلى أمينها العام ومجلس الأمن الدولي بخصوص "انتهاكات" ارتكبتها جبهة البوليساريو في المنطقة العازلة وشرق منظومة الدفاع في الصحراء.

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وفي أول رد فعل رسمي على الرسالتين المغربيتين، قالت المنظمة الدولية، اليوم الأحد، إن بعثتها في الصحراء (المينورسو) "لم تلحظ أي شيء يرقى إلى مستوى خرق الجبهة لاتفاقيات وقف إطلاق النار".

وفي مؤتمر صحفي بنيويورك، نفى ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ما ورد في الرسالتين عن قيام البوليساريو بالاستفزازات والأعمال المزعزعة للاستقرار في المنطقتين المذكورتين، مشيرا إلى أن البعثة الأممية "كانت حاضرة في كلتا الحالتين المزعومتين من قبل المغرب، ولم تلحظ أي شيء مما يمكن أن يشكل انتهاكا بموجب نصوص الاتفاقيات المعمول بها".

كما أكد دزحاريك أن البعثة بالصحراء "تقوم بالإبلاغ في حالة حدوث أي خرق بالمنطقة يتم تحديدها على أساس أنها انتهاكات للاتفاقيات الجاري العمل بها مع أطراف النزاع؛ وذلك لاتخاذ إجراءات فورية".

وأوضح المسؤول الأممي أن المراقبة التي تقوم بها الأمم المتحدة بالصحراء "هي عملية فعالة لمنع حدوث أي مواجهات بين المغرب والبوليساريو والحفاظ على وقف إطلاق النار منذ توقيعه بين الطرفين".

المصدر: هسبرس