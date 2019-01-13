النيابة المصرية توعز بفتح تحقيق حول عرض تماثيل فرعونية مثبتة ببراغ

أوعزت رئيسة هيئة النيابة الإدارية المصرية المستشارة أماني الرافعي، بفتح تحقيق في واقعة سجلتها صور نشرت على الإنترنت لقطع أثرية مثبتة ببراغ معدنية ومعروضة في متحف سوهاج القومي.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن ما تم ما تداوله من صور للقطع الأثرية "يخالف كافة القواعد والآليات الدولية المعترف بها للتعامل مع القطع الأثرية المختلفة، ويمثل تهديدا لسلامة تلك القطع التي تشكل إرث مصر الحضاري عبر التاريخ".

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وفي السياق ذاته، ردت وزارة الآثار المصرية في بيان على لسان رئيسة قطاع المتاحف إلهام صلاح، أن "ما تم استخدامه هو عبارة عن دعامات معدنية استخدمت بصفة مؤقته لحين تثبيت هذه القطع على قواعد العرض المتحفي الخشبية والمعدنية المعدة خصيصا لها، مؤكده أن هذه طريقة تستخدمها جميع متاحف العالم والمتاحف المصرية لتثبيت القطع الأثرية الثقيلة الوزن والضخمة الحجم".

وقالت إن "القطع الأثرية بالمتحف يصل وزن الواحدة منها إلى أكثر من ربع طن مما كان يستوجب استخدام هذه الدعامات المعدنية من أعلى لضمان استقرار القطع على قواعد العرض الدائمة لها من أسفل"، مشيرة إلى أنه تم إزاله هذه الدعامات بعد ضمان التأكد من عملية التثبيت على القواعد.

المصدر: RT