حماس تكشف عن هدف العملية الإسرائيلية الفاشلة في غزة

كشفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن هدف العملية السرية الإسرائيلية التي أحبطتها في قطاع غزة.

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وقال المتحدث باسم الكتائب أبو عبيدة إن 15 عنصرا من قوات النخبة الإسرائيلية تسللوا إلى غزة عبر السياج الحدودي وجالوا في القطاع مستخدمين سيارات مموهة لكي تبدو تابعة لجمعية خيرية محلية.

وأضاف أن: "العملية كانت تهدف إلى زراعة منظومة تجسس للتنصت على شبكة الاتصالات الخاصة بالمقاومة في قطاع غزة"، عارضا تسجيلا قال إنه يظهر الجنود الإسرائيليين خلال العملية.

وتابع: "بعد العملية اتخذنا مع فصائل المقاومة الفلسطينية ضمن الغرفة المشتركة قرار الرد على هذا العدوان والغدر الصهيوني"، مؤكدا على أن الرد كان "مؤلما للعدو، وحمل رسالة واضحة".

وكانت إسرائيل أعلنت أن العملية التي جرت في 11 نوفمبر كانت تهدف إلى جمع المعلومات الاستخبارية. لكن الجنود الإسرائيليين المتخفين جرى رصدهم قرب خان يونس في جنوب قطاع غزة، وحصل بعدها تبادل لإطلاق النار أدى إلى مقتل ضابط إسرائيلي و7 فلسطينيين.

المصدر: أ ف ب