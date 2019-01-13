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سوريا تستعيد عضويتها في الاتحاد الدولي للخطوط الحديدية

أخبار العالم العربي

سوريا تستعيد عضويتها في الاتحاد الدولي للخطوط الحديدية
Reuters
دمشق
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استعادت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية عضويتها في الاتحاد الدولي للخطوط الحديدية بناء على قرار صادر عن الاتحاد تبلغته وزارة النقل السورية.

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وقالت الوزارة السورية في بيان لها اليوم الأحد إن المؤسسة يمكنها الآن الاستفادة من كل الميزات المرتبطة بتحديث حالتها كعضو فعال في الاتحاد الدولي للخطوط الحديدية، كما يمكنها إنشاء حساب لها على الموقع الإلكتروني المحدد للاتحاد، والمشاركة في ورشات العمل التي تناسب اهتماماتها، وتحميل الوثائق الفنية والمعايير المعتمدة في الاتحاد مجانا.

وأشارت الوزارة إلى أن المؤسسة السورية كانت ملتزمة طيلة السنوات التي سبقت الأزمة السورية بتسديد جميع الالتزامات المترتبة عليها للاتحاد الدولي للخطوط الحديدية، إلا أنها لم تتمكن منذ عام 2011 من سداد الرسوم بسبب الإجراءات الاقتصادية المفروضة على المصارف السورية.

المصدر: سانا

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