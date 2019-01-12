قطر.. سيلفي الأمير الوالد مع مقيمين هنود يثير جدلا

من النوادر في عالمنا العربي ان نرى الحاكم السابق للدولة بعد فترة حكمه يعيش حياة المواطن ويستمتع مع احفاده في دولته ، الامير الوالد حمد بن خليفة كان مختلفاً عن جميع الحكام العرب سواء اثناء حكمه وايضاً بعده ، احدث التغيير في دولته ونقل دولته لمصاف دول العالم وعز شعبه . pic.twitter.com/rkGTPoB3a9