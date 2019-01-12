قطر.. سيلفي الأمير الوالد مع مقيمين هنود يثير جدلا
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت صورا لحمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر السابق أثناء تواجده في أحد المحلات التجارية.
وقال نشطاء إن الأمير الوالد لم يتردد في التقاط سيلفي مع مقيمين من الجالية الهندية كانا متواجدين في بقالة بمنطقة العامرية جنوب قطر. وأثارت الصور ردود أفعال متباينة طغى عليها الإعجاب والإطراء.
سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة— محمد الشهواني (@m8_alshahwani) 11 janvier 2019
آل ثاني في أحد المحلات في منطقة العامرية جنوب قطر وهو مع بعض المقيمين مِن الجالية الهندية وتبدو السعادة عليهم وهم يأخذون الصور معه .
أطال الله في عمره ورزقه البطانة الصالحة ،
أحّب الجميع مِن مواطنين ومقيمين وأحبه الجميع ❤️ . pic.twitter.com/1JngjY4jT8
من النوادر في عالمنا العربي ان نرى الحاكم السابق للدولة بعد فترة حكمه يعيش حياة المواطن ويستمتع مع احفاده في دولته ، الامير الوالد حمد بن خليفة كان مختلفاً عن جميع الحكام العرب سواء اثناء حكمه وايضاً بعده ، احدث التغيير في دولته ونقل دولته لمصاف دول العالم وعز شعبه . pic.twitter.com/rkGTPoB3a9— حمد لحدان المهندي (@hamadlahdan) 11 janvier 2019
المصدر: RT