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قطر.. سيلفي الأمير الوالد مع مقيمين هنود يثير جدلا

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قطر.. سيلفي الأمير الوالد مع مقيمين هنود يثير جدلا
Reuters
أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني - صورة من الأرشيف -
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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت صورا لحمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر السابق أثناء تواجده في أحد المحلات التجارية.

وقال نشطاء إن الأمير الوالد لم يتردد في التقاط سيلفي مع مقيمين من الجالية الهندية كانا متواجدين في بقالة بمنطقة العامرية جنوب قطر. وأثارت الصور ردود أفعال متباينة طغى عليها الإعجاب والإطراء.

المصدر: RT

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