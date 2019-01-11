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مشجع إماراتي حبس هنودا في أقفاص حيوانات يبرر تصرفاته بفيديو ثان

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مشجع إماراتي حبس هنودا في أقفاص حيوانات يبرر تصرفاته بفيديو ثان
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مشجع إماراتي حبس عمالا هنودا في أقواص حيوانات يصور فيديو ثانيا يبرر فيه تصرفاته
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في محاولة منه لاحتواء الغضب المتصاعد لمواطني بلاده، نشر المواطن الإماراتي الذي حبس مجموعة عمال هنود في أقفاص حيوانات، فيديو جديدا يبرر فيه تصرفاته التي قوبلت في المجتمع كعنصرية.

وأشار الرجل في الشريط الذي تداوله بعض الرواد في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة إلى أن الحادث ليس إلا نوعا من الدعابة، مصرحا بأن علاقته بعماله جيدة.

وقال المشجع الإماراتي في مقطع الفيديو الثاني: "يا جماعة الخير، لا تكبرون الموضوع وخذوه بابتسامة، هؤلاء العمال يشتغلون عندي منذ سنوات طويلة... والفيديو لم يكن سوى دعابة، لم أحبسهم ولم أضربهم بعصا، كنا نمزح معا فقط، ونحن نأكل من صحن واحد، ونسكن كلنا في هذه المزرعة".

 وأضاف المواطن الذي لم ينشر اسمه: "فسر كل شخص الفيديو بحسب نيته، وتذكروا أننا في عام التسامح".

 وجاءت هذه المحاولة لتهدئة غضب الناشطين بعد أن نشر المواطن ذاته الخميس شريط فيديو يظهر المشجع الإماراتي وهو يحتجز في أقفاص حيوانات مواطنين هنودا يعملون لديه ويجبرهم، حاملا عصا في يده، على تشجيع فريق الإمارات الذي واجه منتخب الهند في مباراة أقيمت ضمن نهائيات أمم آسيا وانتهت بفوز الدولة الخليجية.

وأثار هذا الشريط المصور امتعاضا واستياء لدى صفوف واسعة من الناشطين الذين وصفوا تصرفات الإماراتي بالعنصرية وطالبوا السلطات باتخاذ إجراءات عقابية بحقه.

وعلى خلفية هذه التطورات، أعلنت شرطة الشارقة الإماراتية إلقاء القبض على المشاركين في تصوير هذا الفيديو الفاضح.

ولم يتمكن الرد الذي تقدم به المشجع الإماراتي من تخفيف غضب بعض المغردين، الذين أكدوا أنه حتى لو لم يكن للرجل أي دوافع عنصرية إلا أنه لا يحق له التعامل بمثل هذه الطريقة المهينة مع عماله، فيما دافع الآخرون عن المواطن.  

المصدر: تويتر + مواقع إخبارية عربية

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