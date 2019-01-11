مصرع وإصابة 11 شخصا في حادث مروري جنوب السعودية

لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرون بجروح في حادث مروري كبير على طريق "صمخ الحفيرة" في منطقة عسير جنوبي السعودية.

ونقلت صحيفة "سبق" الألكترونية السعودية عن المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير، محمد الشهري قوله إن غرفة عمليات المنطقة تلقت بلاغا مساء اليوم الجمعة عن حادث تصادم على الطريق المذكور عند الساعة 19:57 مساء بالتوقيت المحلي، وعلى الفور تم توجيه 6 فرق إسعافية إلى المكان.

وأضاف الشهري أنه "تم نقل 4 إصابات منها 3 إصابات حرجة عن طريق فرق الهلال الأحمر لمستشفى الملك عبدالله ببيشة، وحالتان نقلتا عن طريق فرق من جهات أخرى مشاركة في الحادث".

وأشار كذلك إلى أنه جرى نقل الوفيات عن طريق الشرشورة.

المصدر: سبق