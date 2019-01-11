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الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا في الخليل بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا في الخليل بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن
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أطلق الجيش الإسرائيلي النار، اليوم الجمعة، على شاب فلسطيني في مدينة الخليل ما أدى إلى مقتله بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

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وذكرت وسائل الإعلام العبرية أن جنود الجيش الإسرائيلي، أطلقوا النار على الشاب بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن في حي "جفعات هافوت" في مستوطنة كريات في الخليل.

وبدأ المئات من الفلسطينيين في قطاع غزة التوافد إلى نقاط التماس مع الجيش الإسرائيلي على الحدود الشرقية للقطاع، للمشاركة في جمعة مسيرة العودة.

المصدر: وكالات

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