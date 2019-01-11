بومبيو يصل إلى البحرين المحطة الخليجية الأولى

في إطار جولته في الشرق الأوسط وصل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة إلى البحرين، محطته الأولى في منطقة الخليج.

ومن المقرر أن يلتقي بومبيو في غداء عمل العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي عهده سلمان بن حمد، ونظيره البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة.

وسيتوجه وزير الخارجية الأمريكي بعد البحرين إلى الإمارات ثم قطر والسعودية وسلطنة عمان والكويت، أي كل دول مجلس التعاون الخليجي الست.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الشراكة مع دول الخليج ضرورية من أجل حماية إمدادات الطاقة العالمية ومحاربة "الإرهاب الإسلامي الراديكالي" بالإضافة إلى "مواجهة العدوان الإيراني".

وأكد المتحدث أن "وجود مجلس تعاون خليجي متحد هو حجر الأساس للسلام الإقليمي والازدهار والأمن والاستقرار، وهو ضروري لمواجهة أكبر تهديد للاستقرار الإقليمي، وهو النظام الإيراني".

ويمر مجلس التعاون الخليجي الذي تأسس عام 1981 بأزمة داخلية منذ حزيران عام 2017، بعد أن قطعت السعودية والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر واتهمتها بدعم تنظيمات متطرفة في المنطقة وبالتدخل في شؤونها الداخلية، ونفت الدوحة مرارا هذه الاتهامات.

وكان بومبيو قد استهل جولته في الشرق الأوسط بزيارة الأردن ثم العراق ومصر.

المصدر: أ ف ب