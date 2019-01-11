الأناضول: وزير الدفاع التركي وضباط رفيعو المستوى يتفقدون الوحدات العسكرية على الحدود مع سوريا

- وزير الدفاع التركي: الدولة التركية مصممة بكل قوة على إنهاء الإرهاب أينما كان سواء داخل حدودنا أو خارجها.

- وزير الدفاع التركي: الإرهابيون هدفنا الوحيد ويعلم كل من يتحلى برجاحة العقل أنه ليس لدينا أي مشكلة مع إخواننا الأكراد الذين نحن معهم مثل اللحم.

- وزير الدفاع التركي: سيتم دفن الإرهابيين شرق الفرات في الحفر التي حفروها في المكان والزمان المناسبين مثلما جرى خلال العمليات السابقة.