الأناضول: وزير الدفاع التركي وضباط رفيعو المستوى يتفقدون الوحدات العسكرية على الحدود مع سوريا
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- وزير الدفاع التركي: الدولة التركية مصممة بكل قوة على إنهاء الإرهاب أينما كان سواء داخل حدودنا أو خارجها.
- وزير الدفاع التركي: الإرهابيون هدفنا الوحيد ويعلم كل من يتحلى برجاحة العقل أنه ليس لدينا أي مشكلة مع إخواننا الأكراد الذين نحن معهم مثل اللحم.
- وزير الدفاع التركي: سيتم دفن الإرهابيين شرق الفرات في الحفر التي حفروها في المكان والزمان المناسبين مثلما جرى خلال العمليات السابقة.
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