السلطات المصرية ترحل طالبا ألمانيا بشبهة محاولته الانضمام لـ"داعش" في سيناء

رحلت السلطات المصرية، ألمانيا من أصل مصري، يدعى محمود عمرو محمد عزت عبد العزيز، يبلغ من العمر 24 عاما، خارج البلاد، عقب ضبطه في مطار القاهرة حال وصوله مصر قادما من السعودية .

وقالت السلطات الأمنية المصرية، إن المدعو محمود عزت، طالب بالجامعة الإسلامية في السعودية، تم ضبطه منذ عدة أيام حال وصوله للبلاد، وتوافر معلومات بأنه يحاول الانضمام للعناصر الإرهابية الداعشية الموجودة في سيناء.

وأضافت السلطات المصرية أنه نظرا لعدم ارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها قانونا وتنازله عن الجنسية المصرية قررت السلطات ترحيله إلى دولة الجنسية الخاصة به، ألمانيا، وذلك بالتنسيق مع السفارة الألمانية في القاهرة.

RT

على صعيد آخر، ضبطت السلطات المصرية ألمانيا آخر من أصل مصري يدعى عيسى إبراهيم الصباغ يبلغ من العمر 19 عاما، قادما من ألمانيا عبر مطار الأقصر الجوي، وعثرت بحوزته على خرائط لمحافظة شمال سيناء.

وأضافت السلطات الأمنية المصرية أنه بفحص موقفه تبين قناعته بمفاهيم تنظيم "داعش" الإرهابي في ألمانيا وارتباطه إلكترونيا ببعض عناصره هناك، وقدومه إلى مصر بغرض الانضمام إلى صفوف العناصر الإرهابية في شمال سيناء، مشيرة إلى أنه "تم تقنين إجراءاته تمهيدا لترحيله إلى بلد الجنسية".

يذكر أن المدعو عيسى الصباغ سبق صدور قرار مصري بخصوص والده عام 2007 يقضي بالموافقة على اكتسابه الجنسية الألمانية، مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وسريان ذلك عليه بالتبعية لوالده لكونه قاصرا آنذاك.

المصدر: RT