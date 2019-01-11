الجيش الأمريكي يبدأ سحب معداته من سوريا

أكد مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية أن الجيش الأمريكي بدأ بسحب معداته من سوريا، في وقت لا يزال الجدول الزمني لانسحاب ألفي جندي أمريكي تم نشرهم في هذا البلد غير واضح.

ونقلت وكالة "أ ف ب" عن المسؤول الأمريكي: "يمكنني أن أوكد (حصول) نقل لمعدات من سوريا. ولأسباب أمنية، لن أعطي تفاصيل إضافية في الوقت الحالي".

وكانت قناة "سي إن إن" التلفزيونية قد تحدثت في وقت سابق عن سحب تلك المعدات خلال الأيام الأخيرة. ونقلت عن مسؤول في الإدارة الأمريكية على علم مباشر بالعملية قوله إن سحب المعدات مؤشر إلى بداية الانسحاب الأمريكي من سوريا.

ولم يصف ذلك المسؤول بالضبط ما كانت تحتويه تلك شحنة المعدات المنقولة، أو كيف تم نقلها.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس الخميس، إن الانسحاب الأمريكي من سوريا سيتم، مؤكدا أن واشنطن ستعمل بـ"الدبلوماسية" على "طرد آخر جندي إيراني" من هذا البلد.

من جانبه أكد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جون بولتون، خلال زيارة لإسرائيل، الأحد الماضي، أن الانسحاب الأمريكي من سوريا يجب أن يتم مع "ضمان الدفاع عن الحلفاء هناك".

ويتواجد حاليا نحو ألفي جندي أمريكي في سوريا ويعمل معظمهم على تدريب قوات محلية تقاتل تنظيم "داعش" الإرهابي.

المصدر: أ ف ب