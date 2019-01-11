"فستان رانيا يوسف" يتحول لسؤال في امتحان طلبة الصحافة بمصر!

وضع قسم الصحافة بكلية الآداب في جامعة سوهاج المصرية، سؤالا في امتحان مادة الإعلام المتخصص، حول فستان الفنانة رانيا يوسف الذي أطلت به خلال حفل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

إقرأ المزيد

وجاء في نص السؤال: "تمثل واقعة ارتداء الفنانة رانيا يوسف، الهوت شورت في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حدثا غريبا أثار الرأي العام".

وتناول السؤال عددا من النقاط، من بينها أنسَب فنون الكتابة الصحفية لتغطية هذا الحدث، مع بيان السبب، وكتابة 5 أسئلة غير تقليدية يمكن أن توجه لرانيا يوسف حال إجراء حوار صحفي معها.

من جانبه، أوضح صابر حارص أستاذ الإعلام السياسي ورئيس وحدة بحوث الرأي العام بجامعة سوهاج، وواضع السؤال، أنه اختار واقعة وصفها في السؤال بأنها "غريبة أثارت الرأي العام" بما يعني أنه ليس مع أو ضد، ولكنه يوصف ردود أفعال الرأي العام حولها، ثم طرح نفس الأسئلة التي تمثل المهارات التي يستهدف المقرر إكسابها للطالب، بحسب صحيفة "اليوم السابع".

وقال الأستاذ إن هناك سببين لاختياره هذه الواقعة، الأول هو لأن الأحداث الغريبة هي التي تختبر فهم الطالب وقدراته على الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية، والثاني هو ضمان أن يكون معظم الطلاب تعرضوا لهذه الواقعة حتى يمكنهم الإجابة على الأسئلة الخاصة بها.

المصدر: صحيفة اليوم السابع