لبنان يقرر رفع شكوى ضد إسرائيل لمجلس الأمن بسبب اعتداءاتها على أراضيه

استنكر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان اعتداءات إسرائيل على الأراضي اللبنانية، وأكد بعد اجتماعه برئاسة الرئيس ميشال عون أنه قرر تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي تجاه تلك الانتهاكات.

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واعتبر المجلس الأعلى للدفاع في بيان عصر يوم الخميس، عقب اجتماع طارئ عقده في قصر بعبدا وحضره أيضا رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، والوزراء المعنيين وقادة الأجهزة الأمنية، أن "ما يحدث على الحدود الجنوبية من قبل جيش العدو الإسرائيلي هو اعتداء على الأراضي اللبنانية وخرق للقرار الدولي رقم 1701".

وكشف المجلس الأعلى للدفاع عن أنه "تقرّر تقديم شكوى لمجلس الأمن في الخروق الإسرائيلية، وتكثيف حراك لبنان دبلوماسيا مع الدول في مجلس الأمن الدولي لشرح موقف لبنان".

وذكر البيان أن "لبنان سيستكمل مسار التفاوض لحل النزاعات الحدودية، وسيطلب من قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان تحمل مسؤولياتها كاملة في تنفيذ القرار 1701 والحفاظ على أمن الحدود اللبنانية".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام