الإمارات: كلمة بومبيو مهمة في تشخيصها للأخطار التي تواجهها المنطقة

رحبت دولة الإمارات بالكلمة التي ألقاها وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في القاهرة، والتي استعرض فيها رؤية الولايات المتحدة لأوضاع الشرق الأوسط ومحاور سياسة واشنطن في المنطقة.

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وفي تغريدة على صفحته في تويتر، وصف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، كلمة بومبيو بأنها "مهمة في دعمها للاستقرار الإقليمي وتشخيصها للأخطار التي تواجه المنطقة".

وتابع أن "واشنطن عبر وزيرها تؤكد على أهمية تحالفاتها ودعم أصدقائها، رسائل ضرورية مبنية على دور الدولة الوطنية وسيادتها".

كلمة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في الجامعة الأمريكية في القاهرة مهمة في دعمها للاستقرار الإقليمي وتشخيصها للأخطار التي تواجه المنطقة، واشنطن عبر وزيرها تؤكد على أهمية تحالفاتها ودعم أصدقائها، رسائل ضرورية مبنية على دور الدولة الوطنية وسيادتها. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ١٠ يناير ٢٠١٩

وفي كلمة ألقاها في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أثناء زيارته لمصر ضمن جولة يقوم بها حاليا في دول الشرق الأوسط والخليج، أكد بومبيو تمسك واشنطن، على الرغم من سحبها جنودها من سوريا، بمهمة اجتثاث تنظيم "داعش" الإرهابي. كما شدد الوزير الأمريكي على ضرورة استمرار التصدي للنفوذ الإيراني في الشرق الأوسط.

وجدد بومبيو، بهذا الصدد، اتهامات واشنطن الموجهة إلى طهران بالسعي إلى "الهيمنة" على المنطقة.

كما أشار الوزير إلى أن الولايات المتحدة "تعمل على إنشاء تحالف استراتيجي في الشرق الأوسط للتصدي لأخطار التهديدات التي تواجهها المنطقة وتفعيل التعاون في مجالي الاقتصاد والطاقة".



المصدر: وكالات