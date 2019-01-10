 
مباشر

التحقيق بزيارة وفود عراقية إلى إسرائيل

أخبار العالم العربي

التحقيق بزيارة وفود عراقية إلى إسرائيل
Reuters
محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/laxv

وجه رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي بتشكيل لجنة للتحقيق بمزاعم زيارة وفود عراقية إلى إسرائيل.

إقرأ المزيد
محمد الحلبوسي
رئيس البرلمان العراقي: السعودية ساعدتنا في دحر "داعش"

وقال مصدر برلماني عراقي اليوم الخميس إن: "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أوعز بتشكيل لجنة من الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية النيابية للتحقيق بمزاعم زيارة وفود عراقية إلى إسرائيل".

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية مطلع الأسبوع الحالي أن ثلاثة وفود عراقية تضم ممثلي أحزاب وشخصيات زارتها العام الماضي.

وذكرت الخارجية الإسرائيلية في بيان أن الوفود العراقية الثلاثة ضمت 15 شخصا.

المصدر: "السومرية نيوز"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

اختفاء مدير شبكة إعلامية سورية.. هل السبب انتقاده الفساد؟