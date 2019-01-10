التحقيق بزيارة وفود عراقية إلى إسرائيل

وجه رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي بتشكيل لجنة للتحقيق بمزاعم زيارة وفود عراقية إلى إسرائيل.

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وقال مصدر برلماني عراقي اليوم الخميس إن: "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أوعز بتشكيل لجنة من الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية النيابية للتحقيق بمزاعم زيارة وفود عراقية إلى إسرائيل".

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية مطلع الأسبوع الحالي أن ثلاثة وفود عراقية تضم ممثلي أحزاب وشخصيات زارتها العام الماضي.

وذكرت الخارجية الإسرائيلية في بيان أن الوفود العراقية الثلاثة ضمت 15 شخصا.

المصدر: "السومرية نيوز"