بومبيو: ترامب مستعد لتنفيذ عمليات عسكرية جديدة في سوريا

تعهد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأن تواصل الولايات المتحدة شن ضربات على "الإرهابيين" في الشرق الأوسط، وأكد استعداد رئيس البلاد، دونالد ترامب، لتنفيذ عمليات جديدة بسوريا.

وأشار بومبيو، في خطاب ألقاه اليوم الخميس بالجامعة الأمريكية في القاهرة، إلى أن ترامب سبق أن أمر عدة مرات بشن ضربات على مواقع الحكومة السورية على خلفية ما وصفه باستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل الرئيس السوري، بشار الأسد.

وأضاف: "أن ترامب مستعد لتنفيذ عمليات عسكرية في سوريا مرة أخرى، لكننا نأمل في ألا يضطر للقيام بذلك".

وأكد بومبيو أن إدارة ترامب ستعيد العسكريين الأمريكيين من سوريا إلى بيوتهم، إلا أنه شدد على أن الولايات المتحدة لا تزال متمسكة بمهمة اجتثاث "داعش".

وتابع: "ستبقى الولايات المتحدة شريكا موثوقا به في محاربة الإرهاب، وضرباتنا في المنطقة ستستمر كلما ظهرت هناك أهداف جديدة، وسنواصل عملنا مع شركائنا في إطار التحالف الدولي لتصفية داعش".

وأردف وزير الخارجية الأمريكي واعدا: "إننا سنواصل ملاحقة الإرهابيين الباحثين عن المخابئ في الشرق الأوسط كله والعالم برمته".

يتبع...