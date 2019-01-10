مجهولون يقتلون صاحب أشهر مطعم شعبي في بغداد

أقدم مسلحون مجهولون، اليوم الخميس، على قتل صاحب أشهر مطعم شعبي في العاصمة العراقية بغداد.

وقال مراسل RT إن "مسلحين مجهولين اغتالوا عماد جبار صاحب مطعم "ليمونة" الشهير في العاصمة العراقية بغداد"، مبينا أن "عملية الاغتيال وقعت في مدينة الصدر حيث مكان المطعم".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس عثرت الشرطة العراقية على جثة مساعد مصور في قناة الحرة ببغداد على مسافة قريبة من حدود مدينة الصدر، التي قتل فيها صاحب مطعم "ليمونة".

المصدر: RT