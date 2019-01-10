أمن الدولة السعودي يكشف عن أسماء قتلى "خلية القطيف"

كشفت رئاسة أمن الدولة السعودية عن أسماء العناصر التي وصفتها بـ "الإرهابية" والتي تمت تصفيتها خلال عملية القطيف.

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وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة أمن الدولة أمس الأربعاء إنه "تم الاستدلال على منزل ببلدة الجش بمحافظة القطيف اتخذ منه الإرهابيين وكرا لهم، ومنطلقا لأنشطتهم التي يستهدفون بها أمن البلاد". مؤكدا على أنه "تم التعامل معهم بعد رفضهم الاستسلام".

وفيما يلي أسماء القتلى والمصابين:

1 ـ عبد المحسن طاهر محمد الأسود، سجل مدني رقم (1102217187).

2 ـ عمار ناصر علي آل أبوعبد الله، سجل مدني رقم ( 1105705998).

3 ـ علي حسن علي آل أبوعبد الله، سجل مدني رقم ( 1102498134 ).

4 ـ عبد المحسن عبد العزيز آل أبوعبد الله، سجل مدني رقم (1111496012).

5 ـ محمد حسين مكي الشبيب، سجل مدني رقم (1067535417).

6 ـ يحيى زكريا مهدي آل عمار، سجل مدني رقم (1097460776).

7 - القبض على المطلوب عادل جعفر تحيفه، سجل مدني رقم (1024126367) بعد إصابته.

رئاسة أمن الدولة : الكشف عن وجود ترتيبات لتنفيذ عمل إجرامي وشيك والاستدلال على وكر الإرهابيين في عملية استباقية والقضاء على (6) منهم والقبض على أحدهم بالقطيف.https://t.co/ArfS68ZtNg#واسpic.twitter.com/nXJCPGJfq0 — واس (@spagov) 9 janvier 2019

المصدر: واس