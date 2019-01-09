تعيين السلوفاكي كوبيتش منسقا أمميا خاصا في لبنان

عّين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأربعاء، إيان كوبيتش من سلوفاكيا بمنصب المنسق الخاص له في لبنان، حسبما أفاد المكتب الإعلامي لمنظمة الأمم المتحدة.

وشغل كوبيتش منصب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق (UNAMI) في الأعوام من 2015 إلى 2018، كما شغل منصب ممثل أمين عام المنظمة الدولية في أفغانستان من العام 2011 لغاية العام 2015.

وقبل عمله في الأمم المتحدة، شغل كوبيتش منصب وزير الخارجية في حكومة سلوفاكيا من العام 2006 إلى عام 2009.

ووفقا للمكتب الإعلامي للأمم المتحدة، فإن كوبيتش (67 عاما) خريج معهد موسكو للعلاقات الدولية ويتقن بالإضافة إلى لغته السلوفاكية الأم اللغات الروسية والفرنسية والانجليزية والتشيكية.

المصدر: "تاس"