هيئة أممية تطالب بالإفراج عن أقارب ناشط بحريني

دعت هيئة لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة، البحرين للإفراج عن ثلاثة من أقارب ناشط بارز يعيش في الخارج، واصفة احتجازهم بأنه "عمل انتقامي غير قانوني" جاء بسبب صلتهم العائلية به.

وقالت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة بشأن الاحتجاز، إن السلطات في البحرين تحتجز ثلاثة أشخاص بسبب صلة قرابتهم بالناشط الحقوقي سيد أحمد الوداعي وهو من منتقدي الحكومة ويعيش حاليا في بريطانيا.

وأضافت أن صهره سيد نزار الوداعي، وهاجر منصور حسن والدة زوجته، ومحمود مرزوق ابن خاله "حرموا من حريتهم وجرى استجوابهم واضطهادهم بسبب روابطهم العائلية مع سيد أحمد الوداعي".

ورأت اللجنة المؤلفة من خمسة خبراء مستقلين أن هذه "انتهاكات خطيرة لحقوقهم في الحصول على محاكمة عادلة وإجراءات قانونية ملائمة". وعبرت عن قلقها من مزاعم عن تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة وهم قيد الاحتجاز.

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وهذه هي المرة الثانية التي تنتقد فيها الأمم المتحدة مملكة البحرين خلال أقل من أسبوع بعد أن دعت يوم الجمعة الماضي إلى الإفراج عن ناشط آخر.

وقال سيد أحمد الوداعي في بيان إن "من الصعب عليه العيش بحرية" في الوقت الذي يعرف فيه أن آخرين سجنوا بسبب نشاطه. وعبر عن أمله في أن يؤثر ما وصفه بالقرار المهم للأمم المتحدة على السلطات البحرينية لإنهاء محنة عائلته والإفراج عنهم.

المصدر: رويترز