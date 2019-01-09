أول رد مصري بعد عودة قنوات beIN SPORTS القطرية للبث مجددا!

أصدرت الشركة المصرية للقنوات الفضائية "سي إن إي" بيانا بعد عودة قنوات بي إن سبورتس لبث قنواتها في مصر بشكل طبيعي بعد يوم من قطع البث.

RT

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وأكدت "سي إن إي" في بيانها أن بث القنوات المشفرة الخاصة بقنوات "بي إن" عادت للعمل مرة أخرى ظهر اليوم، موضحة أن عودة البث صدرت من جهة أصحاب المحتوى وهي شركة بي إن.

وعاد بث شبكة "بي إن سبورتس" بجميع قنواتها الرياضية والترفيهية لمشتركيها المصريين، بشكل طبيعي بعد قطعه ليوم كامل، وكانت الشبكة قد نشرت بيانا رسميا عبر صفحتها على "تويتر" أمس: "تأسف مجموعة beIN الإعلامية لكونها غير قادرة على تقديم خدماتها مع الشركة المصرية للقنوات الفضائية اعتباراً من 8 يناير 2019 وذلك بسبب عدم توقيع الصفقة".

وكانت الشركة المصرية «CNE»، قد تعهدت برد باقي قيمة اشتراكات المستخدمين في حال عدم التوصل لاتفاق مع الشبكة القطرية، قبل أن يعود البث مجددا

وتعد الشركة المصرية للقنوات الفضائية هي شركة مساهمة مصرية تأسست عام 1991 من قبل اتحاد الإذاعة و التلفزيون المصري (ERTU) بالتعاون مع مساهمين من القطاع الخاص.

المصدر: وكالات