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مصر.. الحكم على ناشط سياسي بالسجن 15 عاما وغرامة بالملايين

أخبار العالم العربي

مصر.. الحكم على ناشط سياسي بالسجن 15 عاما وغرامة بالملايين
kbc tv
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قضت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 15 عاما، وبغرامة مالية قدرها ستة ملايين جنيه، على الناشط السياسي أحمد دومة، في قضية "أحداث مجلس الوزراء".

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واستمر انعقاد جلسات المحاكمة على مدار 34 جلسة، قبل أن تختتم بجلسة اليوم والمحددة للنطق بالحكم وهي الجلسة رقم 35.

واستمعت المحكمة في جلسة سابقة، إلى دفاع المحامي طاهر أبو النصر، عن المتهم أحمد دومة، والذي أكد أن موكله تعرض لاعتداء جسدي من قبل متهمين جنائيين في قضايا أخرى، كاد أن يودي بحياته لولا تدخل عناصر الأمن.

المصدر: وكالات

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