تفاصيل فشل تفجير مبنى الصوامع في ميناء العقبة الأردني

أفادت وكالة "عمون" الأردنية اليوم الأربعاء، بأن 9 صوامع انهارت من أصل 75 داخل مبنى صوامع في العقبة جنوبي المملكة، وذلك بعد فشل تفجير المبنى بالكامل كما هو مخطط له.

وقال مقاول الشركة التركية المسؤولة عن تنفيذ عملية التفجير، إن المبنى أصبح آيلا للسقوط، في الوقت الذي أفادت فيه مصادر حكومية أردنية لـ"عمون"، بأن الانهيار لم يتسبب بإصابات بشرية، وأن الجهات المختصة اتخذت كافة إجراءات السلامة اللازمة منذ الصباح.

من جهته حدد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ناصر الشريدة، 48 ساعة كمهلة للشركة التركية المنفذة لاتفاقية هدم صوامع الحبوب في ميناء العقبة القديم لمباشرة التفجير والإزالة، مشددا على ضرورة التزام الشركة التركية بوضع برنامج زمني محدد لاستكمال العملية وإزالة المبنى بالكامل.

وقال الشريدة خلال اجتماع في مقر المحافظة، إن الشركة مسؤولة عن إتمام عملية الهدم بعد المرحلة الأولى من التفجير الذي تم اليوم مشيرا إلى أن السلطة (منطقة العقبة) بكوادرها المختلفة وبالتعاون مع الشركة المنفذة والشركة العربية الدولية للإنشاءات والمقاولات والأجهزة المعنية تتابع هذه العملية للوصول الى حل سريع.

كما أكد المسؤول الأردني أن عملية الهدم يجب أن تكون آمنة وتضمن هدم وإزالة الصوامع دون التسبب بأي إصابات بشرية أو إضرار بالبيئة المحيطة بالمبنى.

المصدر: "عمون"