المقداد: الأوروبيون يجرون اتصالات معنا لفتح سفاراتهم في دمشق

أكد نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد وجود اتصالات من قبل دول أوروبية بخصوص إعادة فتح سفاراتها في دمشق، مشيرا إلى لقاءات تجري في سوريا وخارجها بهذا الشأن.

وأشار المقداد إلى أن دمشق أمينة على هذه المباحثات مع الأوروبيين "كي تكون ظروف تطبيع العلاقات مع الدول الأوروبية في أوضاع أكثر إيجابية وسهولة".

ورحب بالجهود التي بذلت من بعض الدول العربية والتي تبذل الآن من أجل عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية، مؤكدا ضرورة تصحيح الوضع في الجامعة "لأنه لا يمكن لأي عمل عربي مشترك أن ينجح إلا بوجود سوريا".

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وفيما يخص الشمال السوري، أكد المقداد تطلع بلاده إلى تنفيذ اتفاق سوتشي في إدلب وأن تنفذ تركيا ما قطعته من وعود في هذا المجال.

ووصف المقداد إعلان الولايات المتحدة بدء انسحاب قواتها من سوريا بـ"التلاعب الكلامي"، مؤكدا أنه ينبغي في نهاية المطاف أن تنسحب.

المصدر: RT