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خامنئي يصف مسؤولين أمريكيين بالـ"حمقى من الدرجة الأولى"

أخبار العالم العربي

خامنئي يصف مسؤولين أمريكيين بالـ
AFP
المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي
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وصف المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي في كلمة ألقاها الأربعاء بعض المسؤولين الأمريكيين بـ"الحمقى من الدرجة الأولى".

وقال خامنئي: "بعض المسؤولين الأمريكيين يتظاهرون بأنهم مجانين. لكنني بطبيعة الحال أرفض ذلك، إلا أنهم حمقى من الدرجة الأولى".

وأضاف: "قبل فترة قال أحد المسؤولين الأمريكيين في حديثه أمام حفنة من الإرهابيين ومثيري الشغب إنه يأمل في أن يحتفل بعيد الميلاد 2019 في طهران، فيما عيد الميلاد كان قد مرّ قبل أيام".

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ولم يشر خامنئي بالاسم إلى المسؤول الأمريكي، إلا أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوا إلى تغيير النظام الإيراني، وتوقعوا حدوث ذلك قريبا.

وبين هؤلاء مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون، المعروف عنه دعواته الدائمة لتغيير النظام الإيراني، كما تحدث مرات عديدة في تجمعات لحركة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة التي تعتبرها طهران إرهابية.

وفي تجمع للحركة في باريس في يوليو 2017، قال بولتون: "قبل 2019 سنحتفل بعيد الميلاد في طهران".

المصدر: أ ف ب

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