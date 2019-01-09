حزب العبادي يتهم المالكي باستدعاء القوات الأمريكية إلى العراق

اتهم ائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الحكومة العراقية السابق حيدر العبادي سلفه نوري المالكي، باستدعاء القوات الأمريكية إلى العراق مجددا عام 2014.

وقال الائتلاف في بيان صحفي: "نود إعلام الرأي العام العراقي بأن القوات الأمريكية تم استدعاؤها إلى العراق بتاريخ 24/6/2014 من قبل حكومة نوري المالكي إثر دخول تنظيم داعش وإسقاطه لمحافظاتنا العزيزة كما هو مثبت في وثائق الأمم المتحدة والوثائق المتبادلة بين الدولتين، مستندة في ذلك إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق وأمريكا".

وأضاف أن "العبادي حين نال ثقة مجلس النواب بتاريخ 8/9/2014 كانت القوات الأمريكية متواجدة في العراق قبل استلامه مسؤولية رئاسة الوزراء بأكثر من شهرين، وأنه هو الذي جعلها قوات متعددة وليست قوات أمريكية فقط".

كما دعا ائتلاف العبادي القوى السياسية إلى الالتزام بالمصداقية، والابتعاد عن تضليل الرأي العام.

المصدر: RT