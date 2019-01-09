تشاووش أوغلو: واشنطن تواجه صعوبات في الانسحاب من سوريا أهمها علاقتها القريبة من التنظيمات الإرهابية

قال وزير الخارجية التركي مولوود تشاووش أوغلو إن واشنطن تواجه صعوبات في تنفيذ قرار انسحاب قواتها من سوريا، أهمها علاقاتها القريبة من التنظيمات الإرهابية.

وأضاف تشاووش أن هنالك صعوبات ميدانية فيما يتعلق بتطور الأوضاع في سوريا، مؤكدا أن بلاده تتغلب عليها.

ولفت وزير الخارجية إلى أن هنالك آراء وتصريحات مختلفة تصدر عن الإدارة الأمريكية بخصوص الانسحاب من سوريا.

وأكد أوغلو أنه لم تحدث مشكلة في تطبيق اتفاق إدلب حتى اليوم، آملا في بقاء الأمور كما هي مستقبلا

كما شدد أوغلو على دعم بلاده لوحدة أراضي وحدود سوريا.