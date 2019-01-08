وزير الدفاع التركي ورئيس الأركان الأمريكي يبحثان سوريا في أنقرة

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، مع رئيس الأركان الأمريكي جوزيف دانفورد، محاربة الإرهاب في سوريا، وفقا لوكالة الأناضول.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان، أن أكار التقى بودانفورد والوفد المرافق له، الثلاثاء، في مقر الوزارة بأنقرة.

وأوضحت في البيان أن الجانبين ناقشا آخر التطورات شمالي سوريا، وقرار انسحاب أمريكا من المنطقة، ومكافحة التنظيمات الإرهابية، وفي "مقدمتها (داعش)، و(وحدات حماية الشعب/ حزب العمال الكردستاني)".

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ووفقا للأناضول، فقد شدد أكار خلال اللقاء الذي حضره رئيس الأركان التركي يشار غولار أيضا، على ضرورة استكمال خارطة طريق منبج السورية سريعا، وطرد "وحدات حماية الشعب" من المنطقة في أقرب وقت.

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وقال أكار إن القوات المسلحة التركية "ليست ضد الأشقاء الأكراد، بل هي تحارب إرهابيي (داعش)، و(وحدات حماية الشعب/ حزب العمال الكردستاني)، الذين يشكلون تهديدا لجميع المكونات العرقية والدينية في المنطقة.. بلادنا احترمت دائما وحدة الأراضي السورية والعراقية" في حربها ضد الإرهاب، بحسب البيان.

وأكد أكار أن تركيا عاقدة العزم على ضمان أمن حدودها واتخاذ جميع التدابير الكفيلة بتحقيق الاستقرار في المنطقة.

المصدر: الأناضول