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مقتل 3 أشخاص بانفجار لغم من مخلفات "داعش" في ريف حماة الشرقي

أخبار العالم العربي

مقتل 3 أشخاص بانفجار لغم من مخلفات
سانا
لغم (صورة أرشيفية)
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قتل 3 أشخاص وأصيب 5 آخرون بجروح جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم "داعش" في ريف حماة الشرقي، حسبما أفادت وكالة "سانا" السورية للأنباء.

ونقلت الوكالة عن مصدر في قيادة شرطة حماة قوله إن 3 أشخاص بينهم امرأة قتلوا وأصيب 5 آخرون بانفجار لغم مضاد للدروع من مخلفات إرهابيي "داعش" قرب تل مراغة بريف حماة الشرقي على الحدود الإدارية مع حلب وتم إسعاف الجرحى إلى مشفى السلمية الوطني لتلقي العلاج.

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المصدر: سانا

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