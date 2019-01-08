عبد المهدي: لم استلم أي معلومات حول تمركز جديد للقوات الأمريكية في العراق

قال رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، إنه لم يستلم أي معلومات حول تمركز جديد للقوات الأمريكية في العراق.

وأوضح عبد المهدي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي "لم استلم أي معلومات حول تمركز جديد للقوات الأمريكية، لكن هناك إنخفاضا مستمرا في عدد القوات الأمريكية والأجنبية في العراق" العاملة ضمن التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش".

وبشأن نقل الملف الأمني من وزارة الدفاع إلى الداخلية قال عبد المهدي "نأمل أن يم ذلك في بعض المحافظات".

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المصدر: RT