أول رد مصري على وقف بث قنوات beIN SPORTS القطرية (فيديو)

علق وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، على أنباء توقف الدوري المصري بعد اختيار مصر لتنظيم مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019.

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وأشار صبحي في تصريحات عبر قناة دي أم سي، إلى أن الأمر سيبحث فنيا مع اتحاد الكرة المصري خلال الأيام المقبلة، لكنه نفى وجود النية لإلغاء البطولة.

وقال وزير الرياضة: "من قال إن الدوري سيتم إلغاؤه؟! هذا الأمر حق أصيل لاتحاد الكرة المصري، ولم يسبق لنا أن نظمنا بطولة أو شاركنا في أخرى وقمنا بإلغاء الدوري".

وأكمل: "الأمر سيبحث فنيا مع اتحاد الكرة، ولكن الدوري لن يتم إلغاؤه، وحينما يحل موعد بداية كأس الأمم فإن البطولة المحلية ستكون على وشك النهاية".

واختتم: "قطع بث قناة بي إن سبورتس (beIN SPORTS ) القطرية في مصر واحتمالية عدم بثها لكأس الأمم سيكون أحد الملفات التي سنبحثها وندرسها خلال الفترة المقبلة لإيجاد حل لها".

وكانت شبكة بي إن سبورت قد أعلنت عن توقف بثها في مصر بداية من اليوم الثلاثاء، في ظل عدم التوصل لاتفاق مع الشركة المصرية للقنوات الفضائية.

المصدر: دي إم سي