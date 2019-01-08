بغداد تعلن لـRT عن أهداف زيارة الرئيس العراقي إلى قطر

أعلن لقمان الفيلي المتحدث باسم رئيس جمهورية العراق اليوم الثلاثاء، عن أهداف زيارة الرئيس المرتقبة الخميس المقبل إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وقال الفيلي لـRT إن "الزيارة تهدف إلى تنشيط علاقات العراق مع محيطيه العربي والإقليمي وهي جزء من سلسلة من زيارات بدأها الرئيس قبل أسابيع إلى بلدان عربية وغير عربية".

وأضاف أن "الزيارة ستبحث ملفات تطوير العلاقة بين البلدين وتعزيزها بما يتلاءم ومصلحة البلدين".

وحول إذا ما كانت هناك وساطة عراقية لحل الأزمة الخليجية وفك المقاطعة، قال الفيلي "لن يعلن عن برنامج الزيارة بشكل تفصيلي الآن، وسيتم الحديث عن الأمور الأخرى لاحقا".

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وأصدر مكتب رئاسة العراق بيانا في وقت سابق من اليوم أعلن فيه توجه صالح إلى الدوحة الخميس المقبل في زيارة رسمية تلبية لدعوة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

المصدر: RT