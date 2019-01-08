حملة مداهمات إسرائيلية واسعة في الضفة واعتقال منفذ عملية "جفعات أساف"

شن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية واعتقل 15 فلسطينيا بينهم منفذ عملية "جفعات أساف" عاصم البرغوثي.

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وحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فإن البرغوثي اعتقل داخل منزل في قرية أبو شخيدم، وكان وفقا لبيان جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" يخطط لتنفيذ المزيد من عمليات إطلاق النار في الضفة، حيث تم العثور على أسلحة وذخيرة ومعدات للرؤية الليلية لديه، كما أكد الجيش الإسرائيلي أن البرغوثي كان شريكا في عملية "جفعات أساف" مع شقيقه صلاح الذي قتل خلال مطاردة الجنود الإسرائيليين له.

جيش الاحتلال ينشر فيديو يزعم فيه اعتقال الأسير المحرر عاصم البرغوثي قي قرية أبو شخيدم شمال غرب رام الله فجر اليوم. pic.twitter.com/CV32QR1kNL — Quds TV - قناة القدس (@QdsTvSat) 8 января 2019 г.

حسب مانشر الإعلام العبري صورة لسلاحٍ وذخيرة كانت بحوزة منفذ عملية "جفعات أساف" عاصم البرغوثي لحظة اعتقاله في قرية أبو شخيدم شمال غرب رام الله، صباح اليوم. pic.twitter.com/75XNibzssA — فلسطين بوست (@plespost) 8 января 2019 г.

الأسير عاصم البرغوثي منفذ عملية قتل إثنين من جنود الاحتلال الإسرائيلي " وشقيق الشهيد صالح البرغوثي والذي اعتقله الاحتلال الإسرائيلي في قرية أبو شخيدم شمال غرب #رام_الله المحتلة ، صباح اليوم.

الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة 🇵🇸 🇵🇸 🇵🇸 pic.twitter.com/nK2zrKFUqa — إياد قنوع (@IyadKannou) 8 января 2019 г.

وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو عبر حسابه "تويتر" بجهود الشاباك واعتقال منفذ عملية "جفعات أساف" حسب زعمه.

أهنئ الشاباك وجيش الدفاع والوحدة الشرطية الخاصة على اعتقال الإرهابي السافل الذي نفذ العملية الإرهابية في جفعات أساف والذي شارك في العملية الإرهابية التي ارتكبت في عوفرا.



ذراع إسرائيل الطويل يصل إلى كل أولئك الذين من يمسون بمواطنينا ودولة إسرائيل ستحاسبهم. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) 8 января 2019 г.

وفي رام الله، اعتقل الجيش الإسرائيلي ثمانية فلسطينيين خلال اقتحامه مناطق متفرقة من المحافظة بينهم 5 في قرية أبو شخيدم.

كما اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة بيت فجار وداهمت عدة منازل ومدرسة السماقة الجديدة، واعتقلت ثلاثة شبان.

أما في شمال الضفة الغربية، فاقتحموا بلدة عرابة جنوب غرب جنين ومدينة نابلس وداهموا عدة مناطق بينها قرية عراق بورين جنوب نابلس، إضافة إلى مدينة قلقيلية، واعتقلوا عددا من سكانها.

المصدر: وكالات