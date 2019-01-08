التطبيع الخفي.. رئيس حزب إسرائيلي يزور الإمارات سرا

كشف الإعلام الإسرائيلي عن زيارة سرية لرئيس حزب العمل الإسرائيلي آفي غباي مطلع ديسمبر 2018 إلى الإمارات على متن رحلة تجارية، التقى خلالها كبار المسؤولين في أبو ظبي.

وحسب القناة العاشرة الإسرائيلية، فإن غباي التقى خلال الزيارة ثلاثة مسؤولين إماراتيين بمستوى وزير أو أعلى، وبحث معهم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام المعروفة بـ"صفقة القرن"، والتهديد الإقليمي المتمثل في إيران والوضع السياسي في إسرائيل.

وأضافت القناة، أن وسيطا مغربيا نسق الزيارة التي جرت بين 2 و4 ديسمبر، وأن الأمن الإماراتي هو من تولى حماية غباي خلال إقامته في البلاد.

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وحسب المصدر، فإن غباي فور عودته إلى إسرائيل أطلع رئيس الموساد يوسي كوهين على نتائج محادثاته، فيما رفض مكتب رئيس أكبر أحزاب المعارضة الإسرائيلية التعليق على هذه الأنباء.

وكانت الإمارات قد استضافة وزيرين إسرائيليين في نهاية أكتوبر الماضي.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية