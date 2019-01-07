مصادر عراقية تنفي لـRT زيارة ملك الأردن لبغداد يوم غد

نفت مصادر عراقية، اليوم الأثنين، قيام العاهل الأردني عبد الله بن الحسين بزيارة إلى العراق يوم غد الثلاثاء.

وقالت المصادر لـRT "لا توجد زيارة للملك الأردني إلى العراق يوم غد ولا وجود بالأساس لحديث عن هكذا زيارة، وماخرج في بعض وسائل الإعلام غير دقيق".

يذكر أن وسائل إعلام محلية عراقية تداولت اليوم الأثنين عن وجود زيارة لملك الأردن يوم غد الثلاثاء إلى العاصمة بغداد.

المصدر: RT