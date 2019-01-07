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الكشف عن حقيقة التسرب الإشعاعي من المفاعل النووي الأردني

أخبار العالم العربي

الكشف عن حقيقة التسرب الإشعاعي من المفاعل النووي الأردني
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نفى مدير المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب سامر أبو قاهوق، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول وقوع تسريب من المفاعل النووي البحثي بجامعة العلوم والتكنولوجيا.

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وأكد سامر أبو قاهوق، عدم معرفة مروجي تلك الشائعات بطبيعة المفاعلات النووية والإجراءات الدورية داخلها، وفق وكالة الأنباء الأردنية.

وتابع أبو قاهوق أن العمل بالمفاعل يسير بشكل طبيعي، مع اتباع جميع مبادئ السلامة والأمان.

من جانبها، أهابت الحكومة الأردنية عبر منصة حقك تعرف، المواطنين الأردنيين عدم تداول إشاعة تسريب في المفاعل النووي البحثي في جامعة العلوم والتكنلوجيا."

المصدر: وكالات

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