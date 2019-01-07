 
مباشر

آخر ما قاله خبير المتفجرات المصري قبل مقتله بالقنبلة التي زرعها إرهابي الكنيسة

أخبار العالم العربي

آخر ما قاله خبير المتفجرات المصري قبل مقتله بالقنبلة التي زرعها إرهابي الكنيسة
RT
العبوة الناسفة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lah4

روى الشيخ سعد عسكر مكتشف القنبلة التي زرعها إرهابي قرب الكنيسة في مدينة نصر، أن جملة من الأحداث سبقت انفجار القنبلة التي قتلت خبير المتفجرات لدى تفكيكها.

إقرأ المزيد
لحظة زرع الإرهابي عبواته الناسفة في محيط كنيسة السيدة العذراء في القاهرة

وقال عسكر: "أثناء صلاة العشاء توجهت إلى الصيدلية، واتصلوا بي وقالوا إن هناك شخصا يحمل حقيبة صعد أعلى المسجد، وفي ثانية كنت في المسجد كنت أعتقد أنه حرامي، أو يريد تعاطي مخدرات كنت سأقول له كلمتين كي يهديه الله".

وأضاف عسكر أنه عندما صعد إلى أعلى المسجد ورأى الحقيبة علم أن بداخلها قنبلة، وصرخ: "الله أكبر... ارجع للوراء" مشيرا إلى أن القنبلة كانت موجهة للكنيسة، التي تبعد عن المسجد نحو 3 أو 4 أمتار.

وتابع: "توجهت مسرعا لأحد ضباط الأمن المتواجدين أمام الكنيسة لحراستها، وأبلغته أن هناك شخصا وضع قنبلة في المسجد بهدف تفجير الكنيسة، فجرى مسرعا، وعندما رأى الحقيبة أبلغ عن وجود قنبلة بمسجد ضياء الحق بمدينة نصر، وجاء أفراد الأمن تباعا إلى أن وصل خبير المفرقعات".

وأضاف: "الشهيد الرائد مصطفى عبيد خبير المفرقعات، عندما رأى القنبلة وشعر بوجود خطر، تعامل مع الأمر بمفرده. كان يصرخ في الناس لكي يخرجوا قبل تفكيك العبوة الناسفة حتى لا يموت أحد منهم، وانفجرت فيه القنبلة أثناء تفكيكها، وكان هناك  نقيب آخر منهار ويبكي بدل الدموع دما عليه".

وشيّع الآلاف من أهالي قرية جزيرة الأحرار التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية والقرى المجاورة لها، ظهر اليوم جثمان الرائد مصطفى عبيد، الذي قتل أثناء تفكيك العبوة الناسفة في منطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر.

المصدر: صدى البلد

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ملكة جمال الجزائر 2019 تثير ضجة