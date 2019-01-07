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نتنياهو ينعي وزير دفاع إسرائيل ومعلمه السياسي

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نتنياهو ينعي وزير دفاع إسرائيل ومعلمه السياسي
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نعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، موشيه آرنز وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، ووزير الخارجية والمعلم السياسي الأول لنتنياهو، والذي توفى عن عمر يناهز 93 عاما.

وقال نتنياهو على حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "لم يكن هناك وطنيا أعظم منه." وقال إنه أحبه كحب ابن لوالده.توفي ، 

ولد آرنز في ليتوانيا ونشأ في الولايات المتحدة حيث خدم في الجيش الأميركي خلال الحرب العالمية الثانية. وبعد هجرته إلى إسرائيل أصبح شخصية قوية في حزب الليكود المتشدد، حيث خدم كوزير للدفاع في ثلاث من الحكومات التي شكلها الحزب.

ودرس آرنز الهندسة، وكان له دور أساسي في تطوير الصناعات العسكرية والطائرات الإسرائيلية، وفي أوائل الثمانينيات، كان أول من أدخل بنيامين نتانياهو الشاب إلى مجال السياسة الإسرائيلية.

المصدر: وكالات + تويتر

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