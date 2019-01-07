وزير عراقي أسبق يحذر من تدهور أمني في مصر بعد تصريحات السيسي

حذر وزير الداخلية العراقي الأسبق، باقر الزبيدي، اليوم الاثنين، من تدهور أمني في مصر على خلفية كشف رئيسها عبد الفتاح السيسي وجود تنسيق عسكري بين بلاده وإسرائيل.

وقال الزبيدي في بيان له: "في ظل تصريحات السيسي حول طبيعة العلاقات مع الكيان الصهيوني، والتي أكد فيها على وجود تعاون عسكري مع تل أبيب، ووصفها بالشريك في محاربة الإرهاب والتطرف، يتنامى غضب الشعب المصري الذي ينقسم بين تيار إسلامي وقومي، والتياران يجتمعان على هدف واحد وهو رفض أي شكل من أشكال التطبيع".

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وأضاف أن "ما جاء في اعترافات العناصر الإرهابية في العراق وسوريا، يؤكد أن مصر مقبلة على عمليات إرهابية واسعة، تصاحبها حالة من الغضب الشعبي بسبب ارتفاع معدلات البطالة والفقر، مما يشكل بيئة خصبة لتنامي التطرف والإرهاب".

وفي مقابلة صحفية أذيعت الأحد، أقر السيسي لأول مرة، بوجود تنسيق أمني وثيق بين مصر وإسرائيل فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب في سيناء.

المصدر: RT