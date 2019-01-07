مطالبة بالتحقيق في زيارة وفود عراقية لإسرائيل

دعا النائب في البرلمان العراقي حسن الكعبي وزارة الخارجية إلى التحقيق في ما يشاع عن زيارة 3 وفود عراقية لإسرائيل.

وقال الكعبي في بيان عنه: "قضية الذهاب لأرض محتلة خط أحمر، ومسألة حساسة للغاية بالنسبة للمسلمين في أقصى مشارق الأرض ومغاربها. وعلى الخارجية التحقيق بما نقلته وسائل إعلام غربية وإسرائيلية بشأن زيارة ثلاثة وفود عراقية إلى الكيان الإسرائيلي".

وأضاف: "وجّهنا لجنة العلاقات الخارجية النيابية بالتحقيق في حقيقة هذه الزيارة ومدى دقتها، والكشف عن أسماء المسؤولين الذين زاروا الأرض المحتلة وبالخصوص من أعضاء مجلس النواب إن صحت الزيارة".

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وأعلنت الحكومة الإسرائيلية في وقت سابق، أن ثلاثة وفود حزبية عراقية ضمت 15 شخصا، زارت إسرائيل خلال العام الماضي 2018، وبحثت قضايا خاصة بإيران والتطبيع.

المصدر: السومرية نيوز