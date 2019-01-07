سيدة سورية تخرج عن الإجماع على قناة مصرية تبث من إسطنبول: أنا مع بشار الأسد

تعرضت سيدة سورية لانتقاد وهجوم جماعي خلال "شو" على قناة مصرية تبث من إسطنبول استضافت عددا من قادة المعارضة السورية للتنديد بما يسمونه "جرائم بشار الأسد" بحق شعبه.

ولم يتوقع مذيع الحلقة الذي جمع في برنامجه لاجئين سوريين معارضين أن تخرج سيدة سورية عن الإجماع لتقول "أنا مع بشار الأسد وكنا مبسوطين".

تصرف السيدة، التي قالت إنها من مدينة حلب، ونفت أن تكون لاجئة، أثار حنق الضيوف الكبار، وعلى رأسهم أحمد طعمة رئيس وفد المعارضة السورية إلى مفاوضات أستانا الذي جند كل خبرته السياسية في تفنيد حجج السيدة التي لم تتعود الدخول في جدل من هذا النوع.

واستغل طعمة والضيوف الكبار فرصة عدم وجود موالين بين الحضور ليلقوا الاتهامات على موسكو وطهران ودمشق في كل ما حدث ويحدث في سوريا اليوم.

المصدر: يوتيوب