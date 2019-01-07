رانيا يوسف تثير الجدل من جديد بعرض مغر

أثارت الممثلة المصرية رانيا يوسف الجدل من جديد، بعد إعلانها عن تقديم جائزة للجمهور بمناسبة وصول صفحتها على موقع "إنستغرام" إلى مليون متابع.

وكتبت رانيا على "انستغرام" أنها بهذه المناسبة سوف تختار شخصا من جمهورها لكي يقضي يوما معها بأحد مواقع تصوير أحدث أعمالها الفنية.

وكانت رانيا قد أثارت مؤخرا جدلا كبيرا على مواقع التواصل بسبب إطلالها بفستان جريء جدا في ختام مهرجان القاهرة السينمائي، أثار ضجة كبيرة في مصر والعالم العربي.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي