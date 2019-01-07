إسرائيل تقصف موقعا لحماس شمالي غزة

جددت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمواقع فلسطينية في قطاع غزة فجر اليوم الاثنين، بذريعة إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل مساء الأحد.

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وقال مراسلنا في غزة إن الطيران الإسرائيلي استهدف موقع عسقلان التابع للمقاومة شمال قطاع غزة بصاروخين دون أن يوقع إصابات، مخلفا أضرارا مادية فقط.

وحسب وكالة "معا" الفلسطينية، قصف الطيران الإسرائيلي موقعا للمقاومة الفلسطينية في بلدة بيت لاهيا شمال غربي غزة.

وأشارت إلى أن طائرة مروحية أطلقت اليوم الاثنين أول صاروخ على موقع عسقلان قبل أن تقوم الطائرات الحربية بإطلاق صاروخ آخر على الموقع ما ألحق أضرارا مادية جسيمة به.

صوت الانفجارات في الشمال هو استهداف موقع عسقلان بصاروخين للمره الثانية خلال هذه الليلة#غزة_الان#شمال_غزة — عاشقة♡فلسطين✌ 🌧 (@eman__N_m) 7 января 2019 г.

من جهته ذكر الجيش الإسرائيلي أن طائرات مقاتلة ومروحية حربية "أغارت على عدد من الأهداف داخل معسكر تابع لمنظمة حماس الإرهابية في شمال قطاع غزة اليوم الاثنين".

وكانت الطائرات الإسرائيلية قصفت مساء الأحد مرصدين في غزة وخان يونس دون الإبلاغ عن وقوع إصابات، بذريعة الرد على إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل سقطت في منطقة مفتوحة بعد ساعات من سقوط بالون حارق مساء الأحد.

#عاجل أغارت طائرة مقاتلة ومروحية حربية على عدد من الأهداف الإرهابية داخل معسكر تابع لمنظمة #حماس الارهابية في شمال قطاع #غزة ردًّا على اطلاق القذيفة الصاروخية من قطاع غزة باتجاه #إسرائيل الليلة الماضية.

يعتبر #جيش_الدفاع حماس مسؤولة عما يحدث في قطاع غزة أو ينطلق منه — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 7 января 2019 г.

المصدر: وكالات